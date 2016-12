Un vecino se comunicó con la Redacción para solicitar la publicación de un suceso que protagonizó en la mañana de este viernes en una estación de servicios de la ciudad.

A continuación el texto enviado:

“Hoy a la mañana me dirigí a cargar combustible a la estación de servicios YPF de Maipú y San Martín. Al llegar noté que los surtidores que quedan más cerca de la boca del tanque de mi vehículo estaban con filas de autos que llegaban a la calle (entran dos autos solamente), entonces decidí ponerme en una que requiere que el playero estire la manguera más de lo habitual para evitar entorpecer el tránsito.

Allí, un playero joven me atiende, pone el pico surtidor (que estaba tirante por lógica) y atina a retirarse cuando el pico se sale de la boca del tanque de mi vehículo e inmediatamente él lo sujeta pero el combustible más allá de ensuciar la carrocería me terminó salpicando a mi arruinándome zapatillas, una bermuda y una remera.

No es un reclamo, si una forma de difundir la pésima forma del playero y de la empresa de solucionarle un problema al cliente sin que éste lo tenga que siquiera pedir. Más allá de las disculpas, el playero inmediatamente tendría que haber buscado una forma de ver si mi ropa resultó o no ensuciada, pero ante el miedo a una sanción o una pérdida del puesto de trabajo prefieren hacerse los tontos y que no pasó nada. Ahora, además de hacerlo público también haré un reclamo directamente al gerente de la empresa”.