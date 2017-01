El flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que si México no está dispuesto a pagar por el muro que quiere completar en la frontera sur, “lo mejor será cancelar” la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto prevista para el martes 31 de este mes.

“Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60.000 millones de dólares con México. Ha sido un acuerdo unilateral desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con gran cantidad de empleos y empresas perdidas. Si México no está dispuesto a pagar por el muro tan necesitado, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión”, tuiteó el magnate.

En un mensaje transmitido la noche de este miércoles por televisión, Peña Nieto criticó las medidas ordenadas por el mandatario estadounidense.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro”, aseveró.