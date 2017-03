“ARSAT lanzará Transporte Internet Punto Multipunto para beneficiar a las pequeñas proveedoras de internet de todo el país”

A un año de asumir la conducción de ARSAT, Rodrigo de Loredo afirmó que “tenemos conectadas 184 localidades de las 1300 que tenemos como horizonte en el marco del Plan Federal de Internet. Cuando asumimos sólo teníamos 17 localidades conectadas y 6.500 km utilizados de los 32.000 km que teníamos desplegados; hoy tenemos 18.500 km de fibra iluminada”.

Asimismo, de Loredo destacó que “bajamos el precio promedio del mega mayorista de transporte IP en el interior del país un 50%. Cuando asumimos la gestión de esta empresa también asumimos un compromiso con el sentido público de la misma. Por eso planteamos llegar con el beneficio de la banda ancha a la mayor cantidad de gente en condiciones de igualdad”.

En ese contexto, el presidente de ARSAT anticipó que la empresa estatal ofrecerá una oportunidad de negocio ISP (Internet Service Provider, en inglés) para cooperativistas y emprendedores locales. Se trata del Transporte Internet Punto Multipunto, un servicio más que permitirá que el acceso a banda ancha en condiciones de calidad y precio semejante a las grandes ciudades llegue a las ISPs que prestan servicios en localidades de 3000 habitantes conectadas al PFI, pero que hoy están contratando el ancho de banda desde una localidad concentradora.

“Hoy muchos de esos ISP están contratando el servicio en esas localidades y trabajando en localidades de menos de 3000 habitantes mediante radioenlace. A ellos les vamos a ofrecer el transporte de la localidad donde contratan hasta la localidad donde se presta el servicio vía Capa 2 VLAN. Para ello deberán cumplir con las siguientes claúsulas: deberán contratar a ARSAT, su localidad deberá tener menos de 3000 habitantes y estar comprendida dentro del Plan Federal de Internet y deberán estar a menos de 80 kilómetros de la localidades concentradoras” explicó Rodrigo de Loredo.

Por otra parte, de Loredo destacó que “estamos conectando a internet satelital a 2000 escuelas rurales junto al Ministerio de Educación. En lo que va del año ya conectamos 36 en las provincias de Jujuy y Corrientes, vamos a conectar 300 hasta abril y para final de año vamos a conectar otras 1700 en las provincias del norte y centro del país”.

Del mismo modo de Loredo advirtió que en todos los casos se trata de escuelas que no tienen llegada de ninguna red terrestre, es decir que no hay forma de que accedan a internet si no es de forma satelital. “El plan contempla la conexión a Internet vía ARSAT-2 y la bajada de contenidos públicos digitales mediante televisión digital satelital de ARSAT-1” agregó el presidente de ARSAT.

Así también, durante su charla de Loredo aseguró que en 2017 ARSAT encenderá 15 antenas de Televisión Digital en todo el país. Un centenar de localidades distribuidas en 10 provincias argentinas podrán disfrutar de los Contenidos Públicos Digitales de la televisión digital abiertas por primera vez. Se trata de un importante objetivo asumido este año que complementa el desarrollado por Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios Públicos, la otra pata de la televisión digital abierta.

Como conclusión de 2016 el titular de la empresa estatal de telecomunicaciones indicó que “en 2016 logramos tener un resultado positivo de 80 millones de pesos. La empresa tuvo ingresos por 1004 millones y gastos por 924, de forma que tuvimos ese resultado que, puede parecer pequeño, pero es evidencia de que el camino que decidimos al establecer un modelo de gestión y que llevamos adelante todos los días es el correcto”.

Rodrigo de Loredo señaló que “hoy estamos llegando al 80% de su capacidad ocupada del satélite ARSAT-2y gracias a ello ARSAT no requiere aportes del tesoro nacional para financiarse. Si bien logramos obtener los permisos de aterrizaje que hacen falta para ofrecer los servicios del satélite a Estados Unidos, Canadá y Paraguay vamos a seguir trabajando para completar toda la capacidad del satélite. También sumamos los recursos del Fondo de Servicio Universal que estuvieron ociosos toda la década pasada para financiar el Plan Federal de Internet”.

Para concluir, de Loredo manifestó que “en este siglo XXI donde los bits generan tanta riqueza como los átomos, la oportunidad que le abrimos a los emprendedores del interior de nuestro país para generar riqueza en sus pueblos quizás nos ayude a encarar el siglo XXI como un país mejor que el que conocimos y mucho más cercano al que nos merecemos”.