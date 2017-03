Macri criticó a los gremios docentes que “se oponen a los cambios de fondo que necesita la educación”

Macri consideró que “el proceso de cambio que vive el país no se detendrá” y vaticinó “un triunfo” del oficialismo en las elecciones de octubre, en una entrevista que le realizó la conductora Mirtha Legrand desde la Quinta de Olivos, donde también estuvo presente la primera dama, Juliana Awada.

“Estamos viviendo una transición, un cambio que no se podrá detener por más que lo intenten aquellos que fracasaron durante años. La gente votó por este camino y vamos a estar cada día un poco mejor”, señaló Macri en el ciclo que se emite por Canal 13.

El jefe de Estado se refirió a la reducción de la pobreza, uno de los temas que abordó durante la campaña electoral, y remarcó que para corregir la situación de los sectores sociales más postergados, el país necesita crecer 20 años de forma sostenida”.

“Venimos de años de mentiras y empezamos por decir la verdad al independizar el Indec. Sinceramos la situación en la que están millones de argentinos. Estamos bajando la pobreza que es causada por la inflación. Estamos mejor que hace un año y medio”, enfatizó Macri.

Macri admitió que la semana pasada, “los argentinos vivieron una semana difícil” por los paros y piquetes que hubo en las calles de varias ciudades, y evaluó que esas manifestaciones son acciones que “no sirven”.

“Las administraciones locales deberán tomar acciones para resolver la cuestión de los piquetes. Sé que (Horacio) Rodríguez Larreta se ocupa del tema y lo solucionará”, observó.

El jefe de Estado cuestionó la convocatoria a un paro general para el próximo 6 de abril que formuló la CGT, y fustigó a los gremios docentes que “se oponen a los cambios de fondo que necesita la educación”.

“No se entiende el paro de la CGT y la actitud que tiene los gremios docentes, que se oponen a los cambios de fondo que necesita la educación. Esos sectores no quieren discutir mejoras en el sistema. Por suerte, las adhesiones de los maestros a los paros están bajando”, interpretó el mandatario

Asimismo, opinó que al líder del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, “le falta autocrítica” vista la “decadencia de la educación pública en la provincia” de Buenos Aires, que tiene un “alto ausentismo”.

En un momento del programa, la conductora le recriminó al presidente “no ver la realidad” y le dijo que su principal asesor político, Jaime Durán, lo aconsejaba mal, pero Macri valoró al consultor ecuatoriano como “un colaborador que cumplió un rol importante en para Cambiemos”.

“Sigo estando cerca de la gente y la escucho cuando estamos en los timbreos que hacemos en todo el país. Estamos en el buen camino, pero somos una mayoría y vamos a ganar las elecciones de octubre. Si no tomábamos estas decisiones hoy estaríamos peor. Nos faltó una materia para terminar como en Venezuela”, argumentó.

El presidente negó tener alguna relación con la empresa Avianca, y aseguró que su objetivo que “cada vez mas compañías vuelen en Argentina y los precios de los pasajes bajen”.

“No tengo relación con Avianca, lo que pretendo es que los argentinos puedan volar y hacerlo más barato. Queremos que Aerolíneas Argentina funcione y esté en condiciones de competir”, fundamentó.

Macri aseguró además que la procuradora Alejandra Gils Carbó “no es una fiscal independiente”, y descarto estar involucrado en algún caso de corrupción durante su gestión.

“Ni en Panamá Papers, ni en el Correo Argentino o Avianca hay un hecho probado de corrupción. Todo está impulsado por Gils Carbó. Son causas armadas”, remarcó.

En ese sentido, aportó que su primo Angelo Calcaterra vendió sus empresas porque “se cansó de los rumores y de las falsas acusaciones, y confesó que en la actualidad tiene una buena relación con su padre, Franco Macri.

“Mi primo vendió sus empresas después de tantas acusaciones. Con mi padre estoy bien, aunque tuvimos momentos terribles, pero elijo quedarme con lo bueno, con lo que aprendí de él”, subrayó.

El jefe de Estado también sostuvo que se necesita “mayor compromiso de los empresarios”, cuando la conductora le preguntó quién aumenta los precios, y señaló que Argentina es un país “carísimo en casi todo”.

Llamó a “sentarse todos en una mesa (…) y tener convenios laborales del siglo XXI”.

El mandatario se refirió también a sus adversarios políticos, al admitir que prefiere “no hablar” con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y describió al diputado Sergio Massa como “alguien al que es difícil creerle”.

“Las veces que quise hablar con Cristina (Fernández de Kirchner) no me dejó meter una palabra. Fue terrible que no me haya querido dar los atributos. Ella mintió y le hizo mucho mal al país. Lo único que le reconozco es su tenacidad”, recalcó.

Asimismo, negó que el ex presidente de gobierno español Felipe González le haya preguntado “cuándo iban a meter presa a Cristina Fernández de Kirchner”.

Macri aclaró que aún no habló con la diputada Elisa Carrió sobre una eventual candidatura suya en provincia de Buenos Aires o en la Ciudad, en tanto que respaldó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

“No hable de candidaturas con Lilita (Carrió) veremos eso más adelante. No comparto lo que dice sobre (Ricardo) Lorenzetti. Tengo con él una gran relación y considero que la Corte está haciendo un gran trabajo”, agregó.

En cuanto a los funcionarios de su Gobierno, calificó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, como “un hombre central” para su administración”, y ponderó la tarea que lleva a cabo María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

“Me alegro que los argentinos vean en María Eugenia (Vidal) lo que noté en ella hace algunos años. Es una mujer de carácter y está haciendo un gran trabajo en la provincia”, apuntó.

En relación a la situación que atraviesa la dirigente social Milagro Sala, detenida en Jujuy desde enero de 2016, observó que “debe rendir cuentas por los abusos que cometió”.

“Debe rendir cuentas por los abusos que cometió con el poder que tuvo. Me alegro que la Corte Suprema esté revisando sus condiciones de detención”, destacó.

En su condición de ex presidente de Boca, Macri se refirió a la situación que vive el fútbol argentino, y entendió que los clubes “deben dejar atrás la pesada herencia” que dejó la prolongada gestión de Julio Grondona al frente de la AFA.

En otro orden, el jefe de Estado negó que el Gobierno impulse una marcha de respaldo a su figura como la que se convocó por medio de las redes sociales para el próximo 1 de abril.

“No convocamos a ninguna marcha de apoyo para nuestra gestión. Estamos seguros de lo que estamos haciendo. Creo que la situación de Argentina será mejor en 2017, que volveremos a crecer, y así lo haremos en 2018 y 2019”, puntualizó.