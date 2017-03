A los 101 años, murió el millonario David Rockefeller

El banquero David Rockefeller, presidente del Chase Manhattan Bank desde hace más de una década y nieto del famoso empresario petrolero John Rockefeller, fundador de la petrolera Standard Oil, falleció hoy a los 101 años.

El Chase Manhattan había sido conocido como el “banco Rockefeller”, aunque la familia nunca tuvo más del 5% de sus acciones. Además de presidir esta entidad, que luego pasó a ser el JP Morgan Chase, Rockefeller fue fundador de la Comisión Trilateral, creada en 1973 y considerada una de las organizaciones privadas más influyentes del mundo.

Según informó un portavoz de la familia, Rockefeller murió en su domicilio de Pocantico Hills, en Nueva York, mientras dormía. Tenía una fortuna estimada en US$ 3.300 millones, según la revista Forbes.

Rockefeller nació en 1915 en una mansión en el centro de Manhattan y se graduó en Economía en la Universidad de Harvard. Para celebrar su 100° aniversario en 2015, donó 1.000 acres de tierra al lado de un parque nacional al Estado de Maine.

Según algunos medios estadounidenses, era “el guardián de la fortuna de su familia y jefe de una extensa red de intereses familiares, tanto empresariales como filantrópicos, que iban desde la conservación del medio ambiente hasta las artes”.

En 2006, el New York Times estimó en US$ 900 millones las donaciones del millonario, que dos años después donó US$ 100 millones a la Universidad de Harvard, en la que fue una de las mayores donaciones privadas de la historia.

Rockefeller fue también un férreo defensor del capitalismo, asegurando que trajo “más beneficios que cualquier otro sistema en cualquier otra parte del mundo”. Su único problema, reconoció, “es verificar que corra eficiente y honestamente”.