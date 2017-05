Guía para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

Un resumen práctico para saber si influye estar afilado a un partido y conocer la diferencia entre las internas, las primarias y las elecciones generales. La información fue corroborada por el director nacional electoral del Ministerio del Interior, Alejandro Tullio, encargado de programar, organizar y ejecutar los escrutinios provisionales de las elecciones.

¿Qué votamos en agosto?. El 14 de agosto elegimos quienes van a ser los candidatos de cada agrupación política en la elección general del 23 de octubre. Se vota entre los precandidatos que los partidos políticos proponen a la ciudadanía para convertirse en candidatos a los cargos electivos.

¿Por qué se llaman primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias?. Son simultáneas porque son el mismo día para todos los partidos. Abiertas, porque la condición de afiliados es absolutamente irrelevante, todos los ciudadanos participamos obligatoriamente. Y primarias, porque es la primera etapa de un proceso en dos tiempos: el tiempo de la definición de candidatos y el tiempo de la elección de los cargos electivos.

¿Todos tenemos que ir a votar?. Sí, las primarias abiertas y simultáneas son obligatorias para todos.

¿Por qué?. La idea es que los candidatos de cada partido sean elegidos por los ciudadanos. En los fundamentos de la Ley se sostiene que así se fortalecen los partidos. El titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, agregó que al ser “la primera etapa de un proceso que es obligatorio. Así como es obligatorio votar en octubre también es obligatorio definir las candidaturas en agosto”.

¿Qué pasa si cumplo los 18 años entre el 15 de agosto y el 28 de octubre?. Todos los que cumplan 18 años antes del 23 de octubre van a estar incluidos en los padrones de agosto por lo que tendrán que participar de las primarias.

¿Quiénes se van a presentar?. En esta etapa, por cada agrupación política se van a presentar todos los precandidatos que quieran ser candidatos en las elecciones generales para presidente, legislador nacional, gobernador, legislador provincial, intendente, concejal y consejeros escolares. Sólo los precandidatos que ganen de las agrupaciones políticas que superen el 1,5% de los votos emitidos se podrán presentar en octubre.

¿Es obligación que cada partido realice primarias?. Ningún partido que no se presente en las primarias podrá presentarse en las elecciones nacionales de octubre. Cabe aclarar que los partidos pueden ir a primarias dentro de una alianza transitoria con otros partidos. Por ejemplo el Partido Frente Grande no va a ir a primarias como Partido Frente Grande, lo va a hacer, junto con otros partidos, dentro de la alianza electoral Frente para la Victoria.

¿Cómo van a ser las boletas?. Los boletas van a ser de colores. Los colores van a ser designados por la Justicia a las diferentes alianzas o partidos que se inscriban. Cada alianza va a tener un color y va a tener la fotografía de los candidatos principales. O sea la del presidente, el primer senador, el primer diputado. Esto se va a repetir en las elecciones nacionales de octubre.

¿Si estoy afiliado a un partido puedo votar entre los precandidatos de otro partido?. Sí, la condición de afiliado es irrelevante en las primarias. En el cuarto oscuro van a estar las boletas de todos los precandidatos de todos los partidos y alianzas, y se puede escoger la que uno prefiera.

¿Puedo votar en más de una agrupación política?. Sí, siempre que sea para distintos cargos. Es decir se puede votar para una agrupación a presidente, para otra agrupación a senadores y para otra distinta a intendente. “Lo importante es que no se vote a dos para un mismo cargo porque se anula el voto. Dos boletas diferentes de presidente anulan el voto”, advirtió el director nacional electoral.

¿Se anula el voto por esa categoría o toda la votación?. Sólo para esa categoría, nada más.

¿Cómo van a controlar que alguien no vaya a votar más de una vez?. Se le sella el documento y se lo anota en el padrón. La metodología es igual que en las elecciones nacionales. Se puede ir preso si se intenta votar dos veces.

¿Cómo se eligen las autoridades de mesa para las elecciones primarias?. El mecanismo es el mismo que en el resto de las elecciones. Son ciudadanos elegidos por la Justicia Electoral.

Quienes sean designados autoridades de mesa para las primarias ¿Deberán serlo también en las elecciones generales del 23 de octubre?. Sí, las autoridades de mesa son las mismas que en octubre.

¿Puede haber balotaje?. No, de ninguna manera.

¿Cómo se conocerán los resultados?. Después de que la Junta Electoral notifique el resultado, las autoridades de cada agrupación política podrán proclamar a sus candidatos para cada uno de los cargos, según utilicen el sistema D´Hont o porcentual. Luego la Junta Electoral podrá desplazar candidatos para que se cumpla la cuota de género.

¿Por qué algunos partidos (UCR, Peronismo Federal) estaban realizando o se preparaban para hacer internas previas a la del 14 de agosto? ¿Cual es la diferencia?. Las propusieron para definir a quien postularán como precandidatos antes de las primarias, donde seguramente competirán dentro de una alianza electoral con otros precandidatos de otros partidos. Las internas, a diferencia de las primarias, no son controladas por la Justicia Electoral, no están financiadas por el Estado y no es obligación participar.