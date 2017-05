El intendente Jure le solicitó al gobernador la Casa de Gobierno para uso del municipio

En un acto en el que no faltaron políticos, ni funcionarios; el intendente Juan Jure tomó la palabra. En primera instancia, Jure dijo que “no iba a hablar yo, no formaba parte del protocolo porque creo que esta importante obra que hoy se inaugura en nuestra ciudad, pensada, desarrollada y financiada por el gobierno provincial; debiera ser el gobernador quien hiciera uso de la palabra”, sostuvo el mandatario local.

Posteriormente, el intendente, de manera pública comenzó diciendo que ya que “me han dado el micrófono voy a aprovechar, no sé si le va a gustar al gobernador”, a lo que agregó: “en definitiva voy a decir dos cosas”. Por un lado Jure dijo que “una que se la iba a decir de manera privada y ahora que me ha puesto el micrófono adelante se lo voy a tener que decir de forma pública” y por otro lado lanzó “y otra que, siempre digo de manera privada cuando hablo con los amigos, con la gente con la que trabajo”.

Jure continuó, “va la primera porque es la que no le va a gustar”. El funcionario local comentó que el mejor edificio que tiene la ciudad es el Palacio Municipal y que ese Palacio Municipal en unos 30 días va a ser acompañado con una obra -cocheras subterráneas- y lo que “yo le quería decir de manera privada -a Schiaretti- luego de la inauguración de este edificio es que ahora la provincia va a tener un gran edificio para que desarrollen sus actividades los funcionarios que trabajan en la sede del Gobierno Provincial; era pedirle la transferencia de aquel edificio al municipio para que ahí podamos ejercer de manera ,seguramente más modesta quienes hoy estamos en el Palacio Municipal, pero podamos abrir el Palacio Municipal a la gente de Río Cuarto en un gran centro cultural que podemos hacer de manera conjunta”, dijo Juan Jure.

“Y la segunda cosa, que es lo que siempre digo de manera privada y hoy lo voy a decir de forma pública; seguramente este será el último acto que nos toca compartir al menos sin que tengamos un nuevo gobernador electo”, dijo Jure. “Más allá de quien sea el nuevo gobernador, yo quiero públicamente decirle que durante estos tres años que me ha tocado ser intendente de la ciudad de Río Cuarto, me he sentido muy representado por usted a pesar de ser un hombre de otro partido político, me he sentido muy respetado, y también muy acompañado”, enfatizó el jefe municipal.

En su discurso, el intendente Jure no dudó y pidió la transferencia de la Casa de Gobierno -de General Paz y Rivadavia- al municipio para que allí funcione el Palacio Municipal.

A su vez, el gobernador, a través de su discurso, le respondió a Jure diciendo que “yo la verdad que tenía la idea de que el centro donde está ahora la Casa de Gobierno tenía que ser un centro cultural porque me parece que la ubicación céntrica es excepcional; pero no tengo ningún inconveniente que el centro cultural sea allí o en el Palacio Municipal, es cuestión de que lo charlemos” dijo Juan Schiaretti.