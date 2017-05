En Río Cuarto, la política debatirá la coyuntura y un proyecto de país

El debate partidario y la discusión de las políticas públicas van ocupando un lugar cada vez más destacado en nuestros días. Y así también será en el Congreso “Imagina, en Acción” que organiza FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) el 11 y 12 de mayo en Río Cuarto. Como cierre del evento se sumó “Pepe” Mujica, que atrajo gran convocatoria.

La presencia de primeras figuras de la política y de dirigentes de las nuevas generaciones será parte importante del Congreso tal como los diputados nacionales Nicolás Massot, presidente de la bancada del PRO, y Diego Bossio, presidente del Bloque Justicialista.

“La Argentina tiene desde hace ya muchos años una decadencia muy fuerte que no es una crisis económica, no es un momento particular, es un problema mucho más amplio en términos políticos, en términos sociales y también en términos económicos, que desde la recuperación de la democracia en adelante se ha venido profundizando. Ha tenido momentos en los que posiblemente hubo mejoras y recuperaciones, pero que en definitiva no pudimos dar el salto al desarrollo. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que pensar, sobre todo generacionalmente, son mecanismos y un método que permita resolver los conflictos de la Argentina”, propone Bossio a modo de adelanto de los ejes de su charla en el Imagina.

En la misma línea Massot asegura que “todos somos testigos del fracaso que ha tenido la dirigencia, no sólo política, sino en general por no haber acordado lineamientos generales del país a largo plazo. Y no haber cumplido, cuando se hicieron, con lo comprometido. Después todos participamos de diferentes espacios y estamos de acuerdo en muchas cosas pero al final eso no tiene traducción en los hechos. No sólo hay que pensar grandes lineamientos del país, sino también comprometerse con ellos”, remarcó el legislador nacional por Córdoba.

También participarán de “Imagina, en acción”, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el presidente del Interbloque de Cambiemos, Mario Negri y los integrantes de la Comisión de Economías Regionales de la Cámara Baja que sesionarán en paralelo al Imagina. También estarán el diputado Javier Pretto, la diputada Adriana Nazario y el senador nacional Alfredo De Angeli.

Bossio insistió con que “la Argentina no se salva ni porque lleguen inversiones, no se va a salvar ni por dos cosechas cómo era antiguamente, ni se va a salvar porque venga el Mesías o los carismáticos, o una sola persona. A la Argentina la salva una metodología en donde se involucre una serie de dirigentes políticos, sociales, culturales, deportistas, el conjunto de la sociedad civil, que permita encontrar un mecanismo para resolver los conflictos”, sentenció, y agregó: “Es una problemática más global, va más allá de un gobierno, tiene que ver con una generación de dirigentes que tenga políticas de Estado, que tenga no solo una visión de corto plazo sino de largo plazo, que tenga la posibilidad de sentar en una mesa a los que piensan distintos. Es muy fácil sentar en una mesa a los que piensan iguales porque más o menos el camino va hacia el mismo lado. La Argentina se hace de una síntesis que permita juntar a todos los que piensan distintos y en definitiva poder lograr un consenso”, explicó en línea con la intención del Imagina en Acción.

“Organizar una jornada para imaginar y pensar el país, en una Argentina que se caracterizó por la carencia en ese sentido, es una iniciativa muy importante. Vivimos en un país que nunca paró la pelota para pensarse a sí mismo y sólo ocurrió, y permanece ocurriendo, siempre tratando de arreglar el ayer. Este Imagina es una oportunidad para que los distintos sectores públicos y privados articulen y puedan pensar el país del mañana”, explicó Massot.

En relación a la participación de Pepe Mujica Germán Di Bella, presidente de FADA, afirmó que “es un reconocimiento enorme el poder contar con Mujica en nuestro Congreso porque es una figura que reúne las cualidades que intentaremos contagiar, con hacer bajo la coherencia de lo que se propone y se dice”, que se entusiasma y adelanta “un Congreso como no se ve ni siquiera en Buenos Aires por la apuesta en tecnología, en innovación y con una propuesta absolutamente novedosa”.

El “Imagina, en acción”, el II Congreso que organiza FADA, contará además con la presencia de referentes y analistas de la educación, la salud, la sociedad, la economía, el agro, que participarán el 11 y 12 de mayo en el predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto con entrada gratuita. Pero además habrá intervenciones artísticas y un espacio destacado para los que hacen todos los días, con vocación de servicio.