Conmoción en Río Cuarto: Claudia Muñoz fue asesinada de 37 puñaladas

La mujer de 51 años que ayer fue asesinada en su local de ropa en el oeste de la ciudad recibió 37 puñaladas, según surge de la autopsia practicada sobre su cuerpo.

Claudia Muñoz fue atacada con un elemento punzo-cortante y falleció a causa de las heridas que le fueron provocadas. El hecho ocurrió en calle San Martín al 2072, a media cuadra de la Subcomisaría Abilene.

“Durante la noche se recabaron testimonios y se esperan las sábanas telefónicas del entorno familiar. No observamos faltante de dinero o elementos que hagan presumir un robo”, agregó Díaz.

Los investigadores descartaron la hipótesis del robo y si bien no hay detenidos, Diaz manifestó que el caso está muy cerrado y se preserva cierta información de la investigación, aunque se confirmó que no hubo ataque sexual y aún no se puede presumir si el autor del hecho fue un hombre o una mujer.

Por el momento no hay detenidos ni personas demoradas y todo es motivo de investigación que es impulsada por el fiscal de Instrucción de Tercer Turno, Fernando Moine.

El fatal hecho genera una gran conmoción en vecinos del sector y en la sociedad local.