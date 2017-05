Luego de la aprobación el miércoles por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado está debatiendo el proyecto que busca limitar la aplicación de la polémica ley del 2×1.

Al inicio, el senador nacional del FPV-PJ Pedro Guastavino destacó la “reprobación contundente” de diversos sectores políticos y de la sociedad y la “clara reivindicación del rol del Parlamento” en el apoyo al proyecto de ley que busca restringir la aplicación de la ley del 2×1 después de que la Corte Suprema la utilizara en beneficio de un condenado por delitos de lesa humanidad.

Podés seguir la sesión especial desde nuestro canal de YouTube https://t.co/MF2RBLIaYr — Senado Argentina (@SenadoArgentina) May 10, 2017

Durante el debate la del bloque del PRO, Laura Rodríguez Machado, negó “de manera absoluta” que el Gobierno haya hecho “alguna jugada para que algún represor quede libre”, y ratificó el “rechazo inmediato” de la gestión de Cambiemos al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que habilitó la aplicación del beneficio del 2×1 para represores.

Rodríguez Machado reprochó además que no haya existido una actitud similar cuando, en 2013, durante el gobierno kirchnerista, el Máximo Tribunal emitió un fallo a favor de otro represor.

“Hay que contar la historia completa; no sólo pasó esto días atrás. Esta situación de no claridad permitió que esto pasara también en el 2013, cuando la Corte en un fallo dejó firme el 2×1 nada menos y nada más que para otro represor, Antonio Simon, en pleno gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y no recuerdo que saliera ninguna ley aclaratoria para que esto no ocurra nuevamente”, sostuvo.

Incluso, la senadora recalcó que aquellos que pidieron ahora juicio político contra los jueces que firmaron el fallo del miércoles último -Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- deberían haberlo hecho también para los ministros que integraban el Máximo Tribunal en el 2013, entre ellos Eugenio Zaffaroni. y el luego fallecido Enrique Petracchi.

“El gobierno de Cambiemos sale a rechazar de manera inmediata. Rechazo de manera absoluta que el gobierno de Macri haya hecho alguna jugada para que en nuestro gobierno algún represor quede libre”, afirmó la jefa del bloque del PRO durante la sesión especial en la que el Senado buscará convertir hoy en ley las limitaciones a la aplicación del 2×1 aprobadas ayer por Diputados.