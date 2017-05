Facebook recibió una multa millonaria por mentir al comprar WhatsApp

La Comisión Europea (CE) impuso este jueves una multa de 110 millones de euros a Facebook por proporcionar información “incorrecta o engañosa” durante la investigación que abrió en 2014 por la adquisición de WhatsApp.

La decisión, que no incide en la autorización de la operación de adquisición, se refiere al hecho de que Facebook asegurara en ese momento que no se podían vincular los perfiles de WhatsApp con los de sus usuarios, una posibilidad que incluyó al cambiar su política de privacidad dos años después, en agosto de 2016.

“En otras palabras, fue exactamente lo que Facebook dijo que no se podía hacer. Y resulta que los empleados de Facebook sabían que esto era posible en 2014”, afirmó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, sobre el caso, en un discurso que tuvo lugar en Budapest.

The point is simple: We need accurate facts to do our job. More info on the Facebook fine for misleading information https://t.co/wZwqVki5IX

