Pánico en un concierto de Ariana Grande en Manchester por dos explosiones

Momentos de tensión se viven en el estadio Manchester Arena luego de que dos explosiones sembraran pánico entre la gente que asistió al concierto de la estrella pop Ariana Grande.

Las detonaciones se produjeron en las inmediaciones del estadio, según relataron las propias fans, consigna el portal TMZ.

“Simplemente salí corriendo de una explosión, pensé que iba a morir”, relató, en estado de shock, una joven a través de su cuenta de Twitter.

En la red social otros usuarios señalaron que vieron “sangre por todas partes” y que hasta habría gente herida.

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow….

— G M Police (@gmpolice) May 22, 2017