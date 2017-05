Tras reunirse con Francisco, Trump dijo que “está más decidido que nunca en buscar la paz mundial”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “fantástico” el encuentro que mantuvo este miércoles con el papa Francisco y dijo que “deja el Vaticano más decidido que nunca en buscar la paz en nuestro mundo”.

Trump realizó estas afirmaciones vía Twitter y al encontrarse con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, en Villa Taverna, la residencia del embajador estadounidense en Roma.

“Fue un gran honor conocer a Su Santidad el Papa Francisco. Dejo al Vaticano más decidido que nunca en perseguir la paz en nuestro mundo”, tuiteó el magnate republicano.

Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2017