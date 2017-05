Carrió pidió que el Presidente le solicite la renuncia a Majdalani

La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica) afirmó que está esperando “la decisión presidencial” sobre el pedido de renuncia a la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani, que le hizo llegar al Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

“Pido su destitución. Estoy esperando la decisión presidencial, se lo comuniqué al jefe de Gabinete el lunes”, dijo Carrió, tras acusar a Majdalani de operaciones de espionaje en su contra, y marcó: “No sé qué voy a hacer si la sigue sosteniendo”.

#CadaMañana | @elisacarrio : "Espionaje tuve siempre, con Milani, con Aníbal, con todo el mundo. El espionaje político me parece de terror". — Radio Mitre (@radiomitre) May 24, 2017

“El Presidente tiene que decidir a quién defiende”, manifestó Carrió en una entrevista que concedió a radio Mitre.

La diputada recordó que “hace seis meses” le solicitó una reunión a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia pero sostuvo que “nunca” la citaron porque Majdalani “maneja la bicameral”.

Carrió afirmó que “siempre” sufrió espionaje, condenó que “cualquier gobierno de cualquier signo haga espionaje político” y agregó: “Me parecer de terror, pero ahora están las pruebas”.

La legisladora, cofundadora de la alianza gobernante Cambiemos, se refirió así en declaraciones a radio Mitre a las precisiones brindadas en un artículo publicado este miércoles en el diario Clarín que informa sobre un supuesto espionaje realizado a un viaje suyo a Paraguay, a las que calificó de “exactas” .

Carrió corroboró que “hace tres semanas” viajó a Paraguay “a visitar a la ministro anticorrupción” y se entrevistó con Alejandro Caminos, tal como aparece en la fotografía que reproduce el matutino.

“Es un especialista que no trabaja conmigo, no es asesor mío, es el vínculo que me permitió acceder a todos los ministerios de Paraguay sin pasar por la embajada argentina, porque no puedo investigar al kirchnerismo si el embajador fue el segundo de (el ex canciller Héctor) Timerman”, sostuvo en alusión a Eduardo Zuaín.

Consultada sobre si su postura frente a la continuidad de Majdalani abre la posibilidad de “una crisis política” en el Gobierno, Carrió respondió: “No, si se corrige no”.