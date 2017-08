Un incendio consume varios pisos de un famoso rascacielos de Dubai

Un incendio de grandes proporciones afectaba en la madrugada del viernes a la torre The Torch de Dubai, un rascacielos de 86 pisos situado en una marina del Golfo Pérsico.

Bomberos se encontraban combatiendo las llamas que consumían la planta superior del edificio, de más de 350 metros de altura, informaron medios locales, que no reportaron víctimas inmediatamente.

