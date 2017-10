Al menos 50 muertos y más de cien heridos tras un ataque armado en un festival en Las Vegas

Al menos 50 personas que presenciaban un concierto de música country murieron y otras cien resultaron heridas en un tiroteo indiscriminado registrado anoche en Las Vegas.

El jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo, informó en una rueda de prensa que se trata de una cifra provisional de víctimas, e indicó que el presunto autor del tiroteo fue abatido posteriormente por los agentes en un hotel cercano desde el que efectuó los disparos.

El tiroteo tuvo lugar en el cierre de los tres días del festival country “Route 91 Harvest”, que tenía lugar al aire libre junto al hotel Mandalay Bay, en la zona sur de la famosa avenida “Strip” que concentra los principales hoteles y casinos de Las Vegas.

Según Lombardo, el sospechoso actuó en solitario y llevó a cabo su ataque desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay, donde fue encontrado por la policía y fue abatido por los disparos de los agentes.

Sobre su identidad, Lombardo se limitó a decir que se trata de un residente local, sin dar más detalles, y sólo confirmó que la policía busca a la acompañante del atacante, que identificó como una mujer asiática llamada Marilou Danley.

“Confirmamos que un sospechoso ha sido abatido. Esta investigación sigue en marcha”, había asegurado poco antes en su cuenta de Twitter la Policía, que dijo que creían que el sujeto actuaba solo, lo que desmentía informaciones anteriores de los medios locales que apuntaban a dos posibles atacantes.

Reports of active shooter at Mandalay Bay. Witness tells me multiple people shot. I see people getting loaded into ambulances @News3LV pic.twitter.com/eYa8fWbJH3

— Nathan O'Neal (@NateNews3LV) October 2, 2017