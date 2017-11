Póker online sin dinero

Pueden ser muchas las razones por las cuales no quieras apostar dinero real al póker. Bien porque no te sientas seguro, bien porque en este momento no dispongas de la cantidad adecuada o bien por cualquier otro tipo de razón. Lo cierto es que hoy en día existen alternativas y podrás disfrutar de este espectacular juego sin necesidad de que tengas que gastar dinero.

¿No te lo crees? A continuación, te contamos como…

Los freerolls

Estos son unos torneos de póker que han ganado gran fama y popularidad en los últimos años. La inscripción en los mismo es gratuita y si resultas vencedor de los mismos, podrás hacerte con grandes premios en metálico, regalos etc.

Estos torneos a menudo son organizados por grandes casinos o salas de póker, para dar a conocer su juego y, de esta forma ganar jugadores y fidelización de los mismos.

Los pasos a seguir son registrarte en una de las salas con este tipo de torneos, buscar en la programación ofrecida por el casino y comenzar a disfrutar del juego.

Regalos promocionales

Otra de las opciones a la hora de comenzar a jugar en este tipo de juegos, es la posibilidad que ofrecen algunos casinos que a medida de oferta promocional o bono de bienvenida otorgan a sus jugadores una cantidad de dinero simbólica para que, en el momento en el que se registren puedan comenzar a jugar y tengan la oportunidad de conseguir grandes beneficios en dinero real.

Destacaremos que, a nivel promocional, las casas de juegos, no solamente se centran en el póker, sino que suelen ofrecer bonos y tiradas gratis en otros aspectos como pueden ser máquinas tragaperras, ruletas, etc.

Dinero virtual

En algunos casinos te ofrecen la posibilidad de jugar con dinero virtual o lo que también se conoce como “Play Money”. Esta es una de las opciones que recomendamos a los jugadores novatos, pues ofrece la posibilidad de puedas practicar de forma tranquila y relajada, hasta que consigas hacerte con el juego y dominio de los diferentes aspectos del mismo. ¡Intenta jugar al póker online sin dinero, es una experiencia única!

El dato negativo de esta modalidad es que no te permitirá percibir dinero en efectivo.

Tu móvil te puede ayudar

Otra de las posibilidades de las que te queremos hablar es de tu móvil. ¡Sí, has escuchado bien! Por todos es sabido el gran auge que el póker ha experimentado en los últimos años y esto viene de la mano, en gran parte, de la gran variedad de opciones y facilidades que los mercados actuales ponen al alcance de los jugadores.

Por ello, muchos casinos ofrecen a sus usuarios la posibilidad de conseguir grandes bonos o promociones, siempre que deciden experimentar la magia del casino desde un dispositivo móvil.

Ahora ya conoces algunas de las opciones disponibles en los casinos actuales para que no tengas que gastar nada de tu dinero y al mismo tiempo, puedas disfrutar de la adrenalina del póker e incluso, gracias a algunas de las opciones que te hemos propuesto conseguirás ganar premios en metálico.

No olvides que, si quieres implementar y agrandar estos premios, siempre está disponible la opción de jugar apostando dinero, pero para ello, te recomendamos que estudies bien todos los casinos, todas las posibilidades de juego y sobre todo y muy importante, que practiques mucho antes de lanzarte a jugar con dinero real. Porque,aunque es verdad que el póker es un juego en el que el azar estar muy presente, también es bueno tener una buena estrategia y una buena base, pues esto puede ayudarnos a girar la balanza a nuestro favor.

¡Es hora de poner en práctica tus conocimientos!