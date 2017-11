La Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio de la ex presidenta Cristina Fernández

Lo hizo en el marco de la causa Grupo Austral, en la que es querellante. También pidió la elevación a juicio del ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; y el empresario Lázaro Báez, entre otros. Para la OA, todos ellos formaron parte de una asociación ilícita destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.